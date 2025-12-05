Парламент Німеччини підтримав посилення заходів проти міграції

Німецький Бундестаг у пʼятницю схвалив законодавчі рішення, які спрощують класифікацію безпечних країн походження, полегшуючи депортацію мігрантів, та посилює правила отримання німецького громадянства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Згідно з одним з ухвалених законопроєктів, якщо уряд Німеччини зможе в майбутньому класифікувати країни як безпечні країни походження за допомогою правового розпорядження, Бундесрату більше не потрібно буде давати свою згоду.

Юридично це стане можливим завдяки виключенню з цього процесу відносно невеликої групи людей, які шукають захисту і отримують притулок на підставі політичних переслідувань.

Крім того, згідно із законопроєктом, люди, яким загрожує затримання з метою депортації з Німеччини, у майбутньому не матимуть права на державного адвоката, який допомагає їм захищати свої права.

Окремий законопроєкт, ухвалений Бундестагом, передбачає, що іноземці, які під час натуралізації (отримання німецького громадянства) вдаються до обману або навмисно надають неповні відомості, в майбутньому не зможуть отримати німецьке громадянство протягом десяти років.

У жовтні Бундестаг скасував можливість прискореної натуралізації іноземців.

Цього року повідомлялось, що кількість біженців, які проживають у Німеччині, вперше з 2011 року зменшилася.