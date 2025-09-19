Кількість біженців у Німеччині зменшилася вперше з 2011 року

Кількість біженців, які проживають у Німеччині, вперше з 2011 року зменшилася.

Про це йдеться у відповіді німецького уряду на запит Лівої партії у Бундестазі, пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Це стосується біженців з різним статусом проживання, включно людей з України. Деякі з них проживають у Німеччині лише кілька місяців, а інші – вже багато років.

За даними уряду, їх загальна кількість у першому півріччі зменшилася приблизно на 50 тисяч: з 3,545 млн на кінець 2024 року до 3,495 млн на цей момент.

Аналіз німецьких лівих свідчить, що причиною цього є те, що, хоча мігранти та воєнні біженці продовжують прибувати в країну, вони зіштовхуються зі зростаючою кількістю депортацій та виїздів.

Крім того, багато з них також були натуралізовані (процес надання іноземцю громадянства певної країни уповноваженими на те органами) і тепер є громадянами Німеччини. За даними Федерального міністерства внутрішніх справ, минулого року було натуралізовано 83 тисячі 150 колишніх громадян Сирії.

Згідно з цифрами, близько 492 тисяч з приблизно 3,5 млн біженців наразі мають невизначений статус – вони, наприклад, є шукачами притулку або особами, яким надано тимчасовий притулок. Кількість людей, які виїхали з України, наприкінці липня становила 1,27 млн.

Речниця з питань внутрішньої політики та політики щодо біженців від Лівої партії в Бундестазі Клара Бюнгер, заявила, що ці цифри "дійсно не є причиною для радості, оскільки в світі є більше причин для втечі, ніж було протягом тривалого часу". Однак, за її словами, все менше людей, які потребують захисту, проходять через зовнішні кордони ЄС.

"Той факт, що абсолютна кількість біженців, які проживають у Німеччині, зменшується, доводить абсурдність розмов про нібито надзвичайну ситуацію, яка дозволила б призупинити дію законодавства ЄС про надання притулку", – констатувала Бюнгер.

Як відомо, міграційне питання було однією з центральних тем передвиборчої кампанії у Німеччині перед достроковими виборами. Зміна курсу Німеччини вже відобразилася на статистиці – вона вперше за багато років втратила першість серед країн, де подають найбільше заявок на отримання притулку.

З початком роботи нового уряду Німеччини міністр внутрішніх справ розпорядився посилити прикордонні перевірки та розвертати на кордоні шукачів притулку, якщо ті вже мають подані заявки на отримання притулку в якійсь іншій країні ЄС.

Також писали, що населення Німеччини зросло на 300 тисяч людей протягом 2023 року, до рекордних 84,7 мільйона осіб – чиста міграція в країну компенсувала низький рівень народжуваності та старіння населення.