Парламент Германии поддержал ужесточение мер против миграции

Немецкий Бундестаг в пятницу одобрил законодательные решения, которые упрощают классификацию безопасных стран происхождения, облегчая депортацию мигрантов, и ужесточают правила получения немецкого гражданства.

Согласно одному из принятых законопроектов, если правительство Германии сможет в будущем классифицировать страны как безопасные страны происхождения с помощью правового распоряжения, Бундесрату больше не нужно будет давать свое согласие.

Юридически это станет возможным благодаря исключению из этого процесса относительно небольшой группы людей, которые ищут защиты и получают убежище на основании политических преследований.

Кроме того, согласно законопроекту, люди, которым грозит задержание с целью депортации из Германии, в будущем не будут иметь права на государственного адвоката, который помогает им защищать свои права.

Отдельный законопроект, принятый Бундестагом, предусматривает, что иностранцы, которые во время натурализации (получения немецкого гражданства) прибегают к обману или намеренно предоставляют неполные сведения, в будущем не смогут получить немецкое гражданство в течение десяти лет.

В октябре Бундестаг отменил возможность ускоренной натурализации иностранцев.

В этом году сообщалось, что количество беженцев, проживающих в Германии, впервые с 2011 года уменьшилось.