У Польщі побачили позитив у новій безпековій стратегії США, де критикують Європу

Бюро національної безпеки Польщі оцінює, що оновлена Стратегія національної безпеки США відкриває перед Варшавою нові можливості, хоча й змушує її до більшої самостійності в галузі оборони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

У четвер було опубліковано нову Стратегію національної безпеки США – ключовий документ, що визначає пріоритети зовнішньої політики та безпеки Сполучених Штатів.

У документі підкреслено, що політика щодо Європи повинна зосередитися на поверненні до стратегічної стабільності у відносинах з Росією, наданні Європі більшої відповідальності за власну оборону та запобіганні подальшому розширенню НАТО.

В експрес-аналізі Бюро національної безпеки Польщі йдеться, що американська стратегія передбачає "докорінну перебудову підходу Сполучених Штатів до світу".

На думку аналітиків Бюро, документ підвищує стратегічне значення регіону, в якому розташована Польща, відкриваючи перед нашою країною нові можливості, але водночас змушуючи її до більшої самостійності в питаннях оборони.

У записці Бюро нацбезпеки вказано, що регіон Центральної та Східної Європи характеризується більшою стабільністю та рішучістю в питаннях забезпечення власної безпеки.

"У Стратегії пропонується зміцнювати ці держави за допомогою економічних зв'язків, продажу озброєння, політичної співпраці та культурного й освітнього обміну", – додали там.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль раніше виступив проти деяких елементів нової стратегії національної безпеки, запропонованої Білим домом.