У Польщі побачили позитив у новій безпековій стратегії США, де критикують Європу
Бюро національної безпеки Польщі оцінює, що оновлена Стратегія національної безпеки США відкриває перед Варшавою нові можливості, хоча й змушує її до більшої самостійності в галузі оборони.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.
У четвер було опубліковано нову Стратегію національної безпеки США – ключовий документ, що визначає пріоритети зовнішньої політики та безпеки Сполучених Штатів.
У документі підкреслено, що політика щодо Європи повинна зосередитися на поверненні до стратегічної стабільності у відносинах з Росією, наданні Європі більшої відповідальності за власну оборону та запобіганні подальшому розширенню НАТО.
В експрес-аналізі Бюро національної безпеки Польщі йдеться, що американська стратегія передбачає "докорінну перебудову підходу Сполучених Штатів до світу".
На думку аналітиків Бюро, документ підвищує стратегічне значення регіону, в якому розташована Польща, відкриваючи перед нашою країною нові можливості, але водночас змушуючи її до більшої самостійності в питаннях оборони.
У записці Бюро нацбезпеки вказано, що регіон Центральної та Східної Європи характеризується більшою стабільністю та рішучістю в питаннях забезпечення власної безпеки.
"У Стратегії пропонується зміцнювати ці держави за допомогою економічних зв'язків, продажу озброєння, політичної співпраці та культурного й освітнього обміну", – додали там.
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль раніше виступив проти деяких елементів нової стратегії національної безпеки, запропонованої Білим домом.