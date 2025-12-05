Глава МЗС Німеччини відкинув "зовнішні поради" США після оприлюднення стратегії нацбезпеки

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль виступив проти деяких елементів нової стратегії національної безпеки, запропонованої Білим домом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

У документі США викладено світогляд президента Дональда Трампа "Америка понад усе". Він сигналізує про відхід від традиційної глобальної ролі Вашингтона на користь більшої уваги до Латинської Америки та міграції і містить різку критику давніх союзників у Європі.

У документі зазначено, що США підтримуватимуть діячів і політичні партії, які виступають проти політичних позицій ЄС, зокрема щодо міграції.

Виступаючи в Берліні разом з главою МЗС Ісландії, Вадефуль заявив, що Берлін не потребує зовнішніх лекцій про свободу вираження поглядів або організацію демократичних суспільств. Він додав, що такі питання регулюються конституційним порядком Німеччини.

"Ми вважаємо, що в майбутньому зможемо обговорювати та дискутувати ці питання самостійно і не потребуватимемо зовнішніх порад", – сказав Вадефуль.

Водночас Вадефуль зазначив, що США були і залишаться "нашим найважливішим союзником в альянсі (НАТО). Однак цей альянс зосереджений на вирішенні питань політики безпеки".

Міністр підкреслив, що питання свободи вираження поглядів або організації вільних суспільств не входять до компетенції Альянсу.

Нагадаємо, 4 грудня США опублікували нову стратегію національної безпеки, в якій відзначено прагнення до того, щоб НАТО не сприймався як "альянс, що постійно розширюється".

Також у США допускають, що Німеччина у майбутньому може перебрати на себе командування силами НАТО в Європі.