В Польше увидели позитив в новой стратегии безопасности США, где критикуют Европу

Бюро национальной безопасности Польши оценивает, что обновленная Стратегия национальной безопасности США открывает перед Варшавой новые возможности, хотя и заставляет ее к большей самостоятельности в области обороны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

В четверг была опубликована новая Стратегия национальной безопасности США – ключевой документ, определяющий приоритеты внешней политики и безопасности Соединенных Штатов.

В документе подчеркивается, что политика в отношении Европы должна сосредоточиться на возвращении к стратегической стабильности в отношениях с Россией, предоставлении Европе большей ответственности за собственную оборону и предотвращении дальнейшего расширения НАТО.

В экспресс-анализе Бюро национальной безопасности Польши говорится, что американская стратегия предусматривает "коренную перестройку подхода Соединенных Штатов к миру".

По мнению аналитиков Бюро, документ повышает стратегическое значение региона, в котором расположена Польша, открывая перед нашей страной новые возможности, но в то же время вынуждая ее к большей самостоятельности в вопросах обороны.

В записке Бюро нацбезопасности указано, что регион Центральной и Восточной Европы характеризуется большей стабильностью и решимостью в вопросах обеспечения собственной безопасности.

"В Стратегии предлагается укреплять эти государства с помощью экономических связей, продажи вооружения, политического сотрудничества и культурного и образовательного обмена", – добавили там.

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль ранее выступил против некоторых элементов новой стратегии национальной безопасности, предложенной Белым домом.