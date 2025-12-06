МЗС Естонії привітало Україну з днем Збройних Сил

Міністерство закордонних справ Естонії привітало Україну із днем Збройних Сил.

Про це воно повідомило у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

У суботу, 6 грудня, у МЗС Естонії заявили, що Збройні Сили України захищають не тільки батьківщину, а й безпеку всієї Європи.

"Естонія твердо стоїть на вашому боці. Ваша мужність, професіоналізм і самопожертва надихають нас усіх", – додали у зовнішньополітичному відомстві країни.

Зазначимо, у ніч проти 6 грудня Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 704 засобів повітряного нападу – 51 ракети ( із них 17 – "балістика") та 653 БпЛА різних типів.

Внаслідок цього Польща підіймала свою авіацію. Також писали, що у польському місті Любартів, що в Люблінському воєводстві, пролунали сирени повітряної тривоги після отримання попередження про наближення потенційної загрози з повітря.