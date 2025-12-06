МИД Эстонии поздравил Украину с Днем Вооруженных Сил

Министерство иностранных дел Эстонии поздравило Украину с Днем Вооруженных Сил.

Об этом оно сообщило в соцсети Х, передает "Европейская правда".

В субботу, 6 декабря, в МИД Эстонии заявили, что Вооруженные Силы Украины защищают не только родину, но и безопасность всей Европы.

"Эстония твердо стоит на вашей стороне. Ваше мужество, профессионализм и самопожертвование вдохновляют нас всех", – добавили во внешнеполитическом ведомстве страны.

Отметим, в ночь на 6 декабря Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.

В целом радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 704 средств воздушного нападения – 51 ракета (из них 17 – "баллистика") и 653 БПЛА различных типов.

В результате Польша поднимала свою авиацию. Также писали, что в польском городе Любарт, что в Люблинском воеводстве, прозвучали сирены воздушной тревоги после получения предупреждения о приближении потенциальной угрозы с воздуха.