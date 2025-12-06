В одному з міст Польщі лунали сирени під час атаки РФ по регіонах України

Вранці, 6 грудня, в польському місті Любартів, що в Люблінському воєводстві, пролунали сирени повітряної тривоги після отримання попередження про наближення потенційної загрози з повітря.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Як повідомив мер міста Кшиштоф Пашник, сигнал тривоги був активований на підставі інформації, отриманої від Районного кризового центру, у зв'язку з російським обстрілом українських регіонів.

Після того, як були проведені перевірки, у яких брали участь також служби в Любліні – загроза не підтвердилася, і тривога була скасована через майже півтори години.

Скриншот: Google maps

Рішення про активування сирен не було ухвалене губернатором Люблінського воєводства, який підтвердив, що його служби не видавали відповідного наказу.

За інформацією RMF24, Районний кризовий центр отримав попередження про можливу загрозу з іншого району.

Водночас розслідується, чи не сталася активація сирен внаслідок дезінформації.

Цей інцидент стався на фоні масованого російського удару по регіонах України, внаслідок якого Польща підіймала свою авіацію.

Зазначимо, Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 704 засобів повітряного нападу – 51 ракети ( із них 17 – "балістика") та 653 БпЛА різних типів.

Підняття Польщею авіації, а віднедавна також Румунії, стало стандартною практикою після випадків, коли повітряні цілі, якими РФ атакувала Україну, залетіли на територію країн-сусідів.