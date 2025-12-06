Зеленський 8 грудня зустрінеться з європейськими лідерами в Лондоні

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 8 грудня, здійснить візит до Великої Британії для переговорів з європейськими лідерами щодо війни Росії проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PA Media.

Британський премʼєр Кір Стармер, як очікується, у понеділок прийме Зеленського, а також канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента Франції Емманюеля Макрона.

У британському уряді сказали, що Стармер скористається зустріччю, аби "засвідчити підтримку Британією України".

Лідери також обговорять поточні переговори між американськими та українськими посадовцями, спрямовані на досягнення угоди щодо гарантування післявоєнної безпеки України.

У листопаді ці лідери взяли участь у віртуальній зустрічі "коаліції рішучих", спрямованої на створення умов гарантування післявоєнної безпеки України.

Переговори Зеленського зі Стармером, Макроном і Мерцом відбудуться після серії зустрічей представників України та США, які стосуються "мирної угоди".

