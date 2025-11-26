"Коаліція рішучих" хоче "швидке рішення" з фінансування України на базі заморожених активів РФ

Учасники "коаліції рішучих" очікують швидкого рішення щодо забезпечення довгострокового фінансування України, зокрема на основі повної суми заморожених активів Росії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у заяві співголів "коаліції рішучих" за результатами онлайн-засідання 25 листопада.

У "коаліції рішучих" закликали використати всю суму російських знерухомлених активів на довгострокове фінансування України.

"Швидке рішення щодо забезпечення довгострокового фінансування для України, в тому числі за рахунок використання повної суми знерухомлених російських суверенних активів, буде критично важливим", – йдеться в заяві, текст якої є в розпорядженні "Європейської правди".

Лідери держав-членів "коаліції рішучих" також підтвердили наміри продовжувати "посилювати свою фінансову та військову підтримку Україні та тиск на Росію та її військову машину, доки Росія відмовляється стати на шлях до справедливого та тривалого миру".

Варто зауважити, що на віртуальному засіданні "коаліції рішучих" 25 листопада, у якому взяли участь представники 35 країн, співголовували президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

На засіданні також був присутній державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо.

Як повідомляла "Європейська правда", за результатами засідання "коаліції рішучих" Франція та Велика Британія домовилися вже 26 листопада створити робочу групу з підготовки гарантій безпеки для України в рамках "коаліції рішучих", до якої будуть залучені Сполучені Штати та Туреччина.

Також було домовлено найближчими днями просунутися у пошуку рішень на двох напрямах: заморожені активи Росії та гарантії безпеки для України.