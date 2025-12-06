Зеленский 8 декабря встретится с европейскими лидерами в Лондоне

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 8 декабря, посетит Великобританию для переговоров с европейскими лидерами по поводу войны России против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PA Media.

Британский премьер Кир Стармер, как ожидается, в понедельник примет Зеленского, а также канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона.

В британском правительстве сказали, что Стармер воспользуется встречей, чтобы "подтвердить поддержку Великобританией Украины".

Лидеры также обсудят текущие переговоры между американскими и украинскими чиновниками, направленные на достижение соглашения по обеспечению послевоенной безопасности Украины.

В ноябре эти лидеры приняли участие в виртуальной встрече "коалиции решительных", направленной на создание условий для обеспечения послевоенной безопасности Украины.

Переговоры Зеленского со Стармером, Макроном и Мерцем состоятся после серии встреч представителей Украины и США, касающихся "мирного соглашения".

