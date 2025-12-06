Росія розриває угоди про військову співпрацю з Францією та Португалією

Уряд Росії у п'ятницю вирішив припинити угоди про співпрацю в галузі оборони з Канадою, Францією та Португалією, які були підписані в період з 1989 по 2000 рік.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пропагандистське агентство ТАСС.

Розпорядження російського премʼєра Міхаїла Мішустіна стосується трьох угод:

угоди між колишнім Радянським Союзом і Канадою про військові візити, підписаної в Москві 20 листопада 1989 року;

угоди між Росією та Францією про співпрацю в галузі оборони, підписаної 4 лютого 1994 року;

угоди між Росією та Португалією про співпрацю в військовій сфері, датованої 4 серпня 2000 року.

Усі вони були визнані Росією такими, що не мають стратегічного значення в нинішніх умовах, через що були одночасно скасовані без оцінки можливих замін або альтернативних механізмів співпраці.

Розпорядження також передбачає, що Міністерство закордонних справ РФ має офіційно повідомити Оттаву, Париж і Лісабон про ухвалене рішення, що є останнім кроком, необхідним для остаточного припинення дії угод.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року уряд Литви ухвалив рішення денонсувати угоду 2002 року з Росією, яка регулювала порядок подорожей громадян обох країн.

У 2023 році Росія повідомила Фінляндію про те, що відмовляється від угоди про прикордонну співпрацю.