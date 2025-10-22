Литва розриває угоду з РФ про співпрацю в сфері подорожей

У середу уряд Литви ухвалив рішення денонсувати угоду 2002 року з Росією, яка регулювала порядок подорожей громадян обох країн.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Міністерство закордонних справ, яке ініціювало це рішення, зазначило, що через російську агресію проти України угода "більше не використовується і втратила актуальність".

Підписана в Москві у 2002 році, ця угода мала на меті спростити процедури подорожей для громадян Литви та Росії, а також визначити правила та документообіг для осіб, які в’їжджають на територію іншої держави, залишають її, здійснюють транзит або тимчасово перебувають на ній.

Угода фактично втратила чинність у червні 2007 року, коли ЄС і Росія запровадили спрощені візові процедури, а Литва приєдналася до Шенгенської зони.

За даними МЗС Литви, застосування угоди між Росією та Литвою було призупинено після вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Литва вже розірвала низку угод із Росією та Білоруссю через війну в Україні.

Зокрема, Сейм Литви проголосував за денонсацію договору про митне співробітництво з Білоруссю.

Також Литва денонсувала три міжнародні угоди з Росією та Білоруссю, що стосуються економічного співробітництва.