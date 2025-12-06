Правительство России в пятницу решило прекратить соглашения о сотрудничестве в области обороны с Канадой, Францией и Португалией, которые были подписаны в период с 1989 по 2000 год.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пропагандистское агентство ТАСС.

Распоряжение российского премьера Михаила Мишустина касается трех соглашений:

соглашения между бывшим Советским Союзом и Канадой о визитах по военной линии, подписанного в Москве 20 ноября 1989 года;

соглашения между Россией и Францией о сотрудничестве в области обороны, подписанного 4 февраля 1994 года;

соглашения между Россией и Португалией о сотрудничестве в военной сфере, датированного 4 августа 2000 года.

Все они были признаны Россией не имеющими стратегического значения в нынешних условиях, в связи с чем были одновременно отменены без оценки возможных замен или альтернативных механизмов сотрудничества.

Распоряжение также предусматривает, что Министерство иностранных дел РФ должно официально уведомить Оттаву, Париж и Лиссабон о принятом решении, что является последним шагом, необходимым для окончательного прекращения действия соглашений.

Напомним, в октябре 2025 года правительство Литвы приняло решение денонсировать соглашение 2002 года с Россией, которое регулировало порядок путешествий граждан обеих стран.

В 2023 году Россия сообщила Финляндию о том, что отказывается от соглашения о пограничном сотрудничестве.