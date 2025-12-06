Чехія піднімала свої вертольоти в Польщі на тлі російських обстрілів України

Три чеські вертольоти Мі-171Ш, дислоковані в Польщі, були підняті в ніч проти суботи під час російського обстрілу України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

За словами виконувачки обовʼязків міністра оборони Чехії Яни Чернохової, через нічний російський обстріл України у Польщі було превентивно піднято в повітря чеські вертольоти.

Вона додала, що над Польщею зрештою не було ніякої загрози, і підрозділ повернувся на базу.

Представник Генерального штабу армії Чеської Республіки Лукаш Штерба сказав, що чеська вертолітна частина виконує оперативні завдання в Польщі відповідно до зобов'язань альянсу.

"З міркувань безпеки ми не будемо надавати більш детальну інформацію про час проведення та кількість залучень", – сказав він.

Чеська вертолітна частина для спеціальних операцій, що складається з трьох вертольотів Мі-171Ш, прибула до Польщі у вересні 2025 року.

Як повідомлялось, вночі 6 грудня польські повітряні сили піднімали винищувачі через масштабну повітряну атаку Росії по українських містах.