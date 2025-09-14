Чехія направила три вертольоти для захисту Польщі

Чеська вертолітна частина для спеціальних операцій, що складається з трьох вертольотів Мі-171Ш, прибуде до Польщі 14 вересня.

Про це повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, цитує Radio Prague International, пише "Європейська правда".

Три вертольоти Мі-171Ш, прибудуть до Польщі 14 вересня, а також до 150 чеських солдатів будуть розгорнуті на строк до трьох місяців. Вони почнуть операції протягом декількох днів.

"Мандат, затверджений Палатою депутатів минулого року і дійсний до 2026 року, передбачає підкріплення східного крила НАТО в рамках передової присутності", – зазначила Чернохова.

Глава Міноборони країни додала, що Чехія поки не бере участі в операції НАТО "Східний вартовий", але якщо вирішить приєднатися, для цього буде потрібен новий мандат Палати депутатів і Сенату.

Зазначимо, 12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий" для зміцнення свого східного флангу після падіння російських дронів у Польщі.

За останніми даними, фрагменти російських дронів були знайдені в 17 населених пунктах на території п'яти воєводств Польщі, найбільше – 10 – у Люблінському воєводстві.

14 вересня польський президент Кароль Навроцький підписав рішення, яке дозволяє іноземним військовим силам залишатися на території його країни в межах операції "Східний вартовий".

Детально про наслідки атаки читайте у статті "Що є метою РФ і чому НАТО не вважає "нападом" атаку дронів на Польщу".