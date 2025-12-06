Чехия поднимала свои вертолеты в Польше на фоне российских обстрелов Украины

Три чешских вертолета Ми-171Ш, дислоцированные в Польше, были подняты в ночь на субботу во время российского обстрела Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

По словам исполняющей обязанности министра обороны Чехии Яны Черноховой, из-за ночного российского обстрела Украины в Польше были превентивно подняты в воздух чешские вертолеты.

Она добавила, что над Польшей в итоге не было никакой угрозы, и подразделение вернулось на базу.

Представитель Генерального штаба армии Чешской Республики Лукаш Штерба сказал, что чешская вертолетная часть выполняет оперативные задачи в Польше в соответствии с обязательствами альянса.

"Из соображений безопасности мы не будем предоставлять более подробную информацию о времени проведения и количестве привлечений", – сказал он.

Чешская вертолетная часть для специальных операций, состоящая из трех вертолетов Ми-171Ш, прибыла в Польшу в сентябре 2025 года.

Как сообщалось, ночью 6 декабря польские воздушные силы поднимали истребители из-за масштабной воздушной атаки России по украинским городам.