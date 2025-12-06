У шведському Салемі відбувся перший за 15 років марш ультраправих

У місті Салем, що неподалік Стокгольма, в суботу відбулась факельна хода ультраправих – це перший такий марш з 2010 року, учасники якого виступають проти імміграції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Марш у Салемі проводився праворадикальними організаціями між 2000 і 2010 роками в пам'ять про 17-річного хлопця з праворадикальними зв'язками, якого 9 грудня 2000-го вбив підліток іноземного походження.

За даними поліції, у факельній ході взяли участь близько 150 людей, приблизно стільки ж зібрались на контракцію.

"15 демонстрантів з контрпротесту були затримані і будуть вивезені з місця події через порушення громадського порядку. В іншому ситуація стабільна", – сказала речниця поліції Ола Остерлінг.

Кілька політиків, серед яких прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, засудили марш ультраправих. У коментарі для SVT премʼєр сказав, що "нацизму й ультраправим поглядам немає місця в нашій країні".

"Те, що ми бачимо сьогодні в Салемі, є виразом огидних поглядів і жахливого ставлення до людей", – сказав він.

Раніше ультраправа партія "Шведські демократи" офіційно перепросила за колишні зв'язки політсили з нацизмом та антисемітизмом.

Також стало відомо, що син шведського міністра" Йогана Форсселла бере активну участь у діяльності ультраправої організації, яка застосовує насильство.