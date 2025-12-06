В шведском Салеме состоялся первый за 15 лет марш ультраправых

В городе Салеме, недалеко от Стокгольма, в субботу состоялся факельный марш ультраправых – это первый такой марш с 2010 года, участники которого выступают против иммиграции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

Марш в Салеме проводился праворадикальными организациями между 2000 и 2010 годами в память о 17-летнем парне с праворадикальными связями, которого 9 декабря 2000 года убил подросток иностранного происхождения.

По данным полиции, в факельном шествии приняли участие около 150 человек, примерно столько же собрались на контракцию.

"15 демонстрантов из контрпротеста были задержаны и будут вывезены с места происшествия за нарушение общественного порядка. В остальном ситуация стабильная", – сказала пресс-секретарь полиции Ола Остерлинг.

Несколько политиков, среди которых премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, осудили марш ультраправых. В комментарии для SVT премьер сказал, что "нацизму и ультраправым взглядам нет места в нашей стране".

"То, что мы видим сегодня в Салеме, является выражением отвратительных взглядов и ужасного отношения к людям", – сказал он.

Ранее ультраправая партия "Шведские демократы" официально извинилась за прежние связи политсилы с нацизмом и антисемитизмом.

Также стало известно, что сын шведского министра Йогана Форсселла принимает активное участие в деятельности ультраправой организации, которая применяет насилие.