Сибіга поінформував главу МЗС Болгарії про удари РФ по об’єктах енергетики України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову зі своїм болгарським колегою Георгом Георгієвим, в ході якої поінформував того про російські удари по українських об’єктах енергетики.

Про це український міністр написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

В ході розмови міністра обмінялися думками про останні події в мирних зусиллях та обговорили подальші кроки щодо розвитку двостороннього співробітництва.

"Я поінформував його про наслідки масованих атак Росії на цивільну та енергетичну інфраструктуру України", – зазначив Сибіга.

Він подякував Болгарії за підтримку вступу України в ЄС та внесок "у зміцнення нашої стійкості, зокрема за транзит газу через Болгарію до України".

У ніч проти суботи російські війська завдали масштабного ракетного та дронового удару по декількох українських містах. Вибухи лунали зокрема в Полтаві, Луцьку, Одесі, Запоріжжі та Білій Церкві.

Польща у цьому звʼязку піднімала винищувачі.

У Люблінському воєводстві Польщі на тлі російських ударів по Україні помилково увімкнули сирени тривоги.