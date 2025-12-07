Сибига проинформировал главу МИД Болгарии об ударах РФ по объектам энергетики Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор со своим болгарским коллегой Георгом Георгиевым, в ходе которого проинформировал его о российских ударах по украинским объектам энергетики.

Об этом украинский министр написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

В ходе разговора министры обменялись мнениями о последних событиях в мирных усилиях и обсудили дальнейшие шаги по развитию двустороннего сотрудничества.

"Я проинформировал его о последствиях массированных атак России на гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины", – отметил Сибига.

Он поблагодарил Болгарию за поддержку вступления Украины в ЕС и вклад "в укрепление нашей устойчивости, в частности за транзит газа через Болгарию в Украину".

В ночь на субботу российские войска нанесли масштабный ракетный и дроновый удар по нескольким украинским городам. Взрывы раздавались, в частности, в Полтаве, Луцке, Одессе, Запорожье и Белой Церкви.

Польша в этой связи поднимала истребители.

В Люблинском воеводстве Польши на фоне российских ударов по Украине по ошибке включили сирены тревоги.