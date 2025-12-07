Прем’єр Грузії вважає закритою тему використання заборонених речовин під час розгону протестів

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що закрив тему про застосування заборонених хімічних речовин під час розгону протестів.

Заяву очільника грузинського уряду наводить "Грузия Online", повідомляє "Європейська правда".

Кобахідзе стверджує, що метою журналістського розслідування британської телекомпанії BBC щодо використання заборонених речовин "полягало в тому, щоб похитнути стабільність і державність нашої країни, викликати хвилювання в суспільстві за допомогою надуманих тем і, як наслідок, завдати шкоди національним інтересам Грузії".

"Таким чином, оскільки в частині використання так званого "каміту" та інших заборонених речовин немає чого з'ясовувати і розслідувати, в цьому плані слідчі дії повністю вичерпані, і тема закрита", – сказав він.

Кобахідзе подякував Службі державної безпеки Грузії та її керівнику, які "забезпечили якнайшвидше розслідування питань, порушених у репортажі, сповненому брехні".

У розслідуванні ВВС йшлося про те, що під час розгону протестів у листопаді-грудні минулого року у водометах була речовина "каміт".

Зазначимо, керівна партія Грузії "Грузинська мрія" заявила, що розпочинає правовий спір проти BBC після розслідування.

