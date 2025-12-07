Премьер Грузии считает закрытой тему использования запрещенных веществ во время разгона протестов

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что закрыл тему о применении запрещенных химических веществ во время разгона протестов.

Заявление главы грузинского правительства приводит "Грузия Online", сообщает "Европейская правда".

Кобахидзе утверждает, что цель журналистского расследования британской телекомпании BBC об использовании запрещенных веществ "заключалась в том, чтобы пошатнуть стабильность и государственность нашей страны, вызвать волнения в обществе с помощью надуманных тем и, как следствие, нанести ущерб национальным интересам Грузии".

"Таким образом, поскольку в части использования так называемого "камита" и других запрещенных веществ нечего выяснять и расследовать, в этом плане следственные действия полностью исчерпаны, и тема закрыта", – сказал он.

Кобахидзе поблагодарил Службу государственной безопасности Грузии и ее руководителя, которые "обеспечили скорейшее расследование вопросов, затронутых в репортаже, полном лжи".

В расследовании ВВС говорилось о том, что во время разгона протестов в ноябре-декабре прошлого года в водометах было вещество "камит".

Отметим, правящая партия Грузии "Грузинская мечта" заявила, что начинает правовой спор против BBC после расследования.

