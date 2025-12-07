У Литві розповіли, до яких наслідків призвело вечірнє закриття аеропорту Вільнюса

Призупинення роботи Вільнюського аеропорту через ймовірні повітряні кулі ввечері у суботу, 6 грудня, зачепило дев’ять рейсів і тисячу пасажирів.

Про це повідомляє LRT з посиланням на компанію "Литовські аеропорти", пише "Європейська правда".

Як зазначено, чотири рейси були перенаправлені в Каунаський аеропорт, з яких один літак, що прилетів з Мюнхена, після зняття обмежень повітряного простору повернувся до Вільнюса, а пасажири інших перенаправлених до Каунаса рейсів були автобусами доставлені до Вільнюса.

Один літак зі Стамбула, що приземлився в Ризькому аеропорту, також повернувся до Вільнюса. Ще чотири рейси були скасовані.

Повідомляється, що через порушену ротацію екіпажів і повітряних суден у неділю можливі затримки рейсів.

Пасажирів, рейси яких були порушені або скасовані, просять безпосередньо зв'язуватися зі своїми авіакомпаніями для отримання детальної інформації.

Як повідомлялося, ввечері у суботу на території Литви були зафіксовані навігаційні позначки, характерні для повітряних куль, внаслідок чого запровадили обмеження повітряного простору над Вільнюським аеропортом. Обмеження були зняті о 19:31.

Міністерство внутрішніх справ Литви пропонує оголосити по всій країні екстремальну ситуацію через загрозу цивільній безпеці, яку становлять контрабандні повітряні кулі, що залітають з Білорусі.