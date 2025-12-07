В Литве рассказали, к каким последствиям привело вечернее закрытие аэропорта Вильнюса

Приостановка работы Вильнюсского аэропорта из-за вероятных воздушных шаров вечером в субботу, 6 декабря, затронула девять рейсов и тысячу пассажиров.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на компанию "Литовские аэропорты", пишет "Европейская правда".

Как отмечено, четыре рейса были перенаправлены в Каунасский аэропорт, из которых один самолет, прилетевший из Мюнхена, после снятия ограничений воздушного пространства вернулся в Вильнюс, а пассажиры других перенаправленных в Каунас рейсов были автобусами доставлены в Вильнюс.

Один самолет из Стамбула, приземлившийся в Рижском аэропорту, также вернулся в Вильнюс. Еще четыре рейса были отменены.

Сообщается, что из-за нарушенной ротации экипажей и воздушных судов в воскресенье возможны задержки рейсов.

Пассажиров, рейсы которых были нарушены или отменены, просят напрямую связываться со своими авиакомпаниями для получения подробной информации.

Как сообщалось, вечером в субботу на территории Литвы были зафиксированы навигационные метки, характерные для воздушных шаров, в результате чего ввели ограничения воздушного пространства над Вильнюсским аэропортом. Ограничения были сняты в 19:31.

Министерство внутренних дел Литвы предлагает объявить по всей стране чрезвычайную ситуацию из-за угрозы гражданской безопасности, которую представляют контрабандные воздушные шары, залетающие из Беларуси.