Аеропорт Вільнюса знову призупинив роботу через загрозу з Білорусі

Вільнюський аеропорт у суботу ввечері повідомив про призупинення роботи через ознаки запуску метеозондів з території Білорусі.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні летовища на Facebook.

В аеропорту Вільнюса повідомили, що над містом закрили повітряний простір " через гібридну атаку Білорусі проти Литви, цивільної авіації та суспільства, фіксацію навігаційних позначок, характерних для повітряних куль, у небезпечних для авіації районах".

Обмеження триватимуть з 18:06 до 21:05 за місцевим часом, ідеться в повідомленні.

"Пасажири, чиї рейси були зачеплені обмеженнями або скасовані, можуть звернутися безпосередньо до своїх авіакомпаній для отримання більш детальної інформації", – додали там.

Востаннє через метеокулі робота аеропорту Вільнюса була порушена в середу ввечері та в четвер вночі. Аеропорт Вільнюса тоді був закритий тричі протягом ночі.

Міністерство внутрішніх справ Литви пропонує оголосити по всій країні екстремальну ситуацію через загрозу цивільній безпеці, яку становлять контрабандні повітряні кулі, що залітають з Білорусі.