У ЄС заявляють про потребу мати план війни без США, "якщо стаття 5 не спрацює"

Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс вважає, що Європі варто у своєму плануванні враховувати сценарій, якщо ст. 5 НАТО "не спрацює" тоді, коли виникне потреба її застосувати.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить Politico.

Кубілюс зазначив, що "потрібно завжди розраховувати на статтю 5", але зауважив, що зміщення фокусу уваги США з Європи на Тихоокеанський регіон вже відбувається.

"Питання у тому, чи треба нам мати наготові якісь додаткові безпекові гарантії та інституційні приготування – на випадок, якщо раптом стаття 5 не буде виконуватися", – сказав єврокомісар.

Він також пригадав нещодавні коментарі посла США у НАТО Метью Вітакера про те, що топпосада у НАТО може перейти від представника США до Німеччини.

На думку Кубілюса, це сигнал про те, що США "справді просять нас подбати про європейську оборону", не лише з військової, а й з інституційної точки зору.

Андрюс Кубілюс зазначив, що "геополітичний зсув", який відбувся останнім часом, підштовхнув Європу до розуміння, що оборона має бути для неї стратегічним пріоритетом і це потребує дій – додавши, що ці кроки вже відбуваються.

Кубілюс зазначив, що наступного року у ЄС розраховують серйозно взятися за розвиток ОПК. Зараз оборонні компанії не повною мірою інтегровані у єдиний ринок, оскільки країни можуть відмовлятися від цього з міркувань національних безпекових інтересів – проте це є причиною "фрагментованості" оборонної індустрії і перешкоджає зусиллям з переозброєння.

Єврокомісар сказав, що також хотів би почати у ЄС розмову про "інституційну оборонну готовність", у тому числі про можливий перегляд пункту у Договорах ЄС про взаємний захист – який лишається "в тіні" через ст. 5 Північноатлантичного договору.

За даними Politico, європейські лідери ще зберігають надію, що Трамп повернеться до свого висновку про те, що провина за триваючу війну в Україні – саме на Росії, проте морально готуються і до "найгіршого" сценарію, за якого США дистанціюються і покинуть Україну без жодної допомоги.

