В ЕС заявляют о необходимости иметь план войны без США, "если статья 5 не сработает"

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс считает, что Европе стоит в своем планировании учитывать сценарий, если ст. 5 НАТО "не сработает", когда возникнет необходимость ее применить.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит Politico.

Кубилюс отметил, что "нужно всегда рассчитывать на статью 5", но заметил, что смещение фокуса внимания США с Европы на Тихоокеанский регион уже происходит.

"Вопрос в том, нужно ли нам иметь наготове какие-то дополнительные гарантии безопасности и институциональные приготовления – на случай, если вдруг статья 5 не будет выполняться", – сказал еврокомиссар.

Он также напомнил недавние комментарии посла США в НАТО Мэтью Уитакера о том, что топ-пост в НАТО может перейти от представителя США к Германии.

По мнению Кубилюса, это сигнал о том, что США "действительно просят нас позаботиться о европейской обороне", не только с военной, но и с институциональной точки зрения.

Андрюс Кубилюс отметил, что "геополитический сдвиг", который произошел в последнее время, подтолкнул Европу к пониманию, что оборона должна быть для нее стратегическим приоритетом и это требует действий – добавив, что эти шаги уже предпринимаются.

Кубилюс отметил, что в следующем году в ЕС рассчитывают серьезно заняться развитием ОПК. Сейчас оборонные компании не в полной мере интегрированы в единый рынок, поскольку страны могут отказываться от этого из соображений национальных интересов безопасности – однако это является причиной "фрагментированности" оборонной индустрии и препятствует усилиям по перевооружению.

Еврокомиссар сказал, что также хотел бы начать в ЕС разговор об "институциональной оборонной готовности", в том числе о возможном пересмотре пункта в Договорах ЕС о взаимной защите – который остается "в тени" из-за ст. 5 Североатлантического договора.

По данным Politico, европейские лидеры еще сохраняют надежду, что Трамп вернется к своему выводу о том, что вина за продолжающуюся войну в Украине лежит именно на России, однако морально готовятся и к "худшему" сценарию, при котором США дистанцируются и покинут Украину без какой-либо помощи.

Читайте также НАТО без Штатов, ОБСЕ без России? Как Кремль и Белый дом строят новую схему "мира" в Европе