ЗМІ: Україна стикається із значним тиском США щодо укладання мирної угоди з РФ

Анонімний український посадовець розповів про значний тиск з боку США, які схиляють Україну до ухвалення угоди, яка, за їхнім задумом, має припинити розв’язану РФ війну.

Про це посадовець розповів агентству AFP на умовах анонімності, інформує "Європейська правда".

Співрозмовник агентства зазначив, що територіальне питання залишається "найпроблемнішим" у переговорах про припинення війни.

"(Кремлівський правитель Владімір) Путін не хоче укладати угоду без території. Тому вони (США. – Ред.) шукають будь-які варіанти, щоб Україна поступилася територією", – сказало джерело.

При цьому, за його словами, США тиснуть на Україну, намагаючись домогтись підписання угоди якнайшвидше.

"Американці тиснуть, вимагаючи: "швидше, швидше, швидше", – додало джерело.

При цьому, за його словами, Україна "не може погодитися на все, не опрацювавши деталі".

Портал Axios раніше повідомив, що в ході розмови президента України Володимира Зеленського зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером обговорення територіальних питань було складним.

Згодом сам Зеленський охарактеризував свою розмову з представниками команди президента США як "конструктивну, хоча й непросту".

