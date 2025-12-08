СМИ: Украина сталкивается со значительным давлением США по заключению мирного соглашения с РФ

Анонимный украинский чиновник рассказал о значительном давлении со стороны США, которые склоняют Украину к принятию соглашения, которое, по их замыслу, должно прекратить развязанную РФ войну.

Об этом чиновник рассказал агентству AFP на условиях анонимности, информирует "Европейская правда".

Собеседник агентства отметил, что территориальный вопрос остается "самым проблемным" в переговорах о прекращении войны.

"(Кремлевский правитель Владимир) Путин не хочет заключать соглашение без территории. Поэтому они (США. – Ред.) ищут любые варианты, чтобы Украина уступила территорию", – сказал источник.

При этом, по его словам, США давят на Украину, пытаясь добиться подписания соглашения как можно быстрее.

"Американцы давят, требуя: "быстрее, быстрее, быстрее", – добавил источник.

При этом, по его словам, Украина "не может согласиться на все, не проработав детали".

Портал Axios ранее сообщил, что в ходе разговора президента Украины Владимира Зеленского со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером обсуждение территориальных вопросов было сложным.

Впоследствии сам Зеленский охарактеризовал свой разговор с представителями команды президента США как "конструктивный, хотя и непростой".

