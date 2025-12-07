Axios розповів подробиці розмови Зеленського з Віткоффом і Кушнером

Американський портал Axios дізнався подробиці телефонної розмови між президентом України і членами команди Дональд Трампа – Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером – яка стала кульмінацією триденних переговорів між американською і українською стороною щодо мирного врегулювання.

Про це йдеться у публікації Axios, повідомляє "Європейська правда".

За даними співрозмовників порталу, в ході розмови йшлося про питання територій і гарантій безпеки для України.

Одне із джерел зазначило, що Віткофф і Кушнер зібрали думки обох сторін і чинили тиск на Путіна і Зеленського, щоб ті пішли на поступки, необхідні для досягнення мирної угоди.

Як зауважив один зі співрозмовників порталу, обговорення територіальних питань було складним.

Росія як і раніше вимагає, щоб Україна пішла з контрольованих нею частин Донбасу, але США намагаються розробити нові ідеї для подолання цієї проблеми, повідомило друге джерело.

Щодо питання гарантій безпеки, як розповіло одне із джерел, сторони досягли значного прогресу і близькі до угоди. Однак, за його словами, необхідно проробити додаткову роботу, щоб обидві сторони однаково інтерпретували проєкт гарантій безпеки.

"Основні складні питання стосуються територіальних проблем і гарантій безпеки. Ми прагнемо забезпечити, щоб узгоджені рішення були реалістичними, справедливими і стійкими", – заявила в суботу Axios посол України у Вашингтоні Ольга Стефанішина.

Очікується, що Умеров і Гнатов повернуться з Маямі до Європи і в понеділок у Лондоні проінформують Зеленського про пропозиції США.

"Нам потрібно взяти всі проєкти і провести мозковий штурм", – сказав Axios український посадовець.

Подальші переговори і зустрічі з Віткоффом і Кушнером очікуються в кінці тижня, зазначає портал.

"Переговори будуть продовжуватися, і особисті зустрічі мають вирішальне значення", – додала Стефанішина.

Як відомо, Зеленський у суботу провів телефонну розмову із представниками переговорних команд України та США, які працюють над завершенням російського вторгнення в Україну.

Перед тим секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров та спецпосланник президента США Стівен Віткофф повідомили про перебіг переговорів щодо "мирного плану" української та американської сторін.

