Зеленський підтвердив, що розмова з представниками США була "непростою"

Президент України Володимир Зеленський охарактеризував свою розмову з представниками команди президента США як "конструктивну, хоча й непросту".

Про це йдеться у зверненні українського президента, яке опублікувала пресслужба ОПУ, пише "Європейська правда".

Розмова Зеленського з посланцем американського президента Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером відбулась після двох раундів американо-українських переговорів у Маямі.

"Американські представники знають базові українські позиції, це була розмова конструктивна, хоч і непроста. Продовжуємо працювати. Деякі речі можна обговорити тільки особисто: Умєров і Гнатов доповідатимуть мені, також я буду говорити з лідерами Європи – у нас заплановані зустрічі в Лондоні, а також у Брюсселі", – розповів президент.

Він також додав, що з понеділка розпочинається "новий дипломатичний тиждень".

"Будуть консультації з європейськими лідерами. Передусім безпекові питання, підтримка для нашої стійкості, пакети підтримки для нашого захисту. Передусім ППО, довгострокове фінансування для України. Звісно, будемо говорити і про спільний погляд, спільні позиції в перемовинах", – зазначив Зеленський.

Раніше портал Axios повідомив, що в ході розмови Зеленського з Віткоффом і Кушнером обговорення територіальних питань було складним.

