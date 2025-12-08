У Швеції назвали причину смертельної аварії у центрі Стокгольма, де автобус в’їхав у зупинку

Експертна комісія, що розслідувала причини смертельної аварії автобуса у центрі Стокгольма, дійшла висновку, що причиною стала раптова непритомність водія.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Шведське Агентство з розслідування нещасних випадків оприлюднило свої висновки щодо гучної аварії 14 листопада, коли двоповерховий автобус без пасажирів наїхав на зупинку громадського транспорту, внаслідок чого троє людей загинули.

З обставин, які встановило розслідування агентства, причиною нещасного випадку вважають раптову непритомність водія.

"В автобусі є камери, з яких видно, що у водія стався напад і він був непритомним, коли сталась аварія", – зазначив представник органу Йонас Бекстрьом.

Наразі невідомо, як цей висновок вплине на подальше розслідування, яке веде прокуратура.

Там раніше заявили, що не побачили ніяких ознак злого умислу у тому, що сталося.

Нагадаємо, аварія сталась у центральній частині Стокгольма надвечір. Двоповерховий автобус, що на той час вже висадив останніх пасажирів і був не у рейсі, в’їхав у зупинку громадського транспорту, де стояли люди. Внаслідок цього загинули троє жінок.

