У центрі Варшави зіткнулися два трамваї та автобус, є постраждалі

Вранці у вівторок, 18 листопада, у польській столиці Варшаві зіткнулися два трамваї та міський автобус, внаслідок чого 16 людей постраждали, рух транспорту значно ускладнений.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Як зазначається, аварія сталася до 08:00 ранку на проспекті Солідарності.

Внаслідок того, що зіштовхнулися два трамваї та міський автобус, 16 людей зазнали поранень.

На місці події працюють поліція та служби екстреної допомоги. Наразі спостерігаються значні перебої в русі транспорту.

Триває ретельне розслідування причин аварії.

14 листопада у центрі Стокгольма двоповерховий автобус в’їхав в зупинку громадського транспорту, де стояли пасажири, внаслідок інциденту є тяжко травмовані та загиблі.

Нагадаємо, у Варшаві засудили до 7 років в’язниці водія автобуса, що впав з мосту.