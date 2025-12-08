В Швеции назвали причину смертельной аварии в центре Стокгольма, где автобус въехал в остановку

Экспертная комиссия, расследовавшая причины смертельной аварии автобуса в центре Стокгольма, пришла к выводу, что причиной стал внезапный обморок водителя.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Шведское Агентство по расследованию несчастных случаев обнародовало свои выводы по громкой аварии 14 ноября, когда двухэтажный автобус без пассажиров наехал на остановку общественного транспорта, в результате чего три человека погибли.

Из обстоятельств, которые установило расследование агентства, причиной несчастного случая считают внезапный обморок водителя.

"В автобусе есть камеры, с которых видно, что у водителя случился приступ и он был без сознания, когда произошла авария", – отметил представитель органа Йонас Бекстрём.

Пока неизвестно, как этот вывод повлияет на дальнейшее расследование, которое ведет прокуратура.

Там ранее заявили, что не увидели никаких признаков злого умысла в том, что произошло.

Напомним, авария произошла в центральной части Стокгольма под вечер. Двухэтажный автобус, который к тому времени уже высадил последних пассажиров и был не в рейсе, въехал в остановку общественного транспорта, где стояли люди. В результате этого погибли три женщины.

В Варшаве в ноябре произошла авария с участием двух трамваев и городского автобуса, пострадали 16 человек.