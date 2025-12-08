Німецька контррозвідка хоче більше повноважень через гібридні атаки РФ

З огляду на зростання загрози гібридних атак, особливо з боку Росії, Федеральне відомство з захисту конституції Німеччини (BfV) домагається розширення повноважень та поліпшення обміну інформацією з іншими органами безпеки та збройними силами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Очільник BfV Сінан Селен сказав, що з огляду на надзвичайно короткі терміни планування зловмисних дій проти Німеччини, ті, хто стоїть за ними, повинні бути виявлені на ранній стадії.

"Я сподіваюся, що в майбутньому ми матимемо повноваження та можливості, якими в цьому контексті володіють також інші європейські партнерські служби", – додав він.

Як приклад Селен навів необхідність покращеного обміну інформацією між різними органами влади, як це вже встановлено для ризиків, пов'язаних з ісламістами, схильними до насильства.

Посадовець висловив сподівання, що Міністерство внутрішніх справ Німеччини буде підтримувати відповідні законодавчі зміни.

BfV було засноване 7 листопада 1950 року за згодою західних союзних держав. Ця служба вважалася оплотом проти радянського шпигунства та комуністичної інфільтрації.

Раніше відомство сказало, що Росія все частіше вдається до шантажу і фінансових стимулів, щоб найняти німців для шпигунства на свою користь.