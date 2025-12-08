Немецкая контрразведка хочет больше полномочий из-за гибридных атак РФ

Учитывая рост угрозы гибридных атак, особенно со стороны России, Федеральное ведомство по защите конституции Германии (BfV) добивается расширения полномочий и улучшения обмена информацией с другими органами безопасности и вооруженными силами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Глава BfV Синан Селен сказал, что учитывая чрезвычайно короткие сроки планирования злонамеренных действий против Германии, те, кто стоит за ними, должны быть обнаружены на ранней стадии.

"Я надеюсь, что в будущем мы будем иметь полномочия и возможности, которыми в этом контексте обладают также другие европейские партнерские службы", – добавил он.

В качестве примера Селен привел необходимость улучшенного обмена информацией между различными органами власти, как это уже установлено для рисков, связанных с исламистами, склонными к насилию.

Чиновник выразил надежду, что Министерство внутренних дел Германии будет поддерживать соответствующие законодательные изменения.

BfV было основано 7 ноября 1950 года с согласия западных союзных государств. Эта служба считалась оплотом против советского шпионажа и коммунистической инфильтрации.

Ранее ведомство сказало, что Россия все чаще прибегает к шантажу и финансовым стимулам, чтобы нанять немцев для шпионажа в свою пользу.