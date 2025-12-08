В Италии двое мужчин погибли, собирая омелу в горах

В провинции Удине на севере Италии двое мужчин погибли во время похода в горах, где они собирали омелу для украшения дома на Рождество.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

Инцидент произошел днем в воскресенье, 7 декабря. Группа из трех мужчин спускалась по крутому склону, когда один из них оперся на ветку, которая сломалась, и упал с высоты около 30 метров.

Второй мужчина, который бросился знакомому на помощь, также поскользнулся и упал. Третий турист, который остался позади, немедленно поднял тревогу.

На место происшествия прибыли полицейские и спасатели, которые констатировали мгновенную смерть обоих мужчин. Их тела эвакуировали с помощью вертолета.

По данным итальянских правоохранителей, место аварии было очень опасным: узкий канал, заполненный листьями и камнями, имеет сильный уклон и мало кем посещается.

Омела считается традиционным рождественским украшением, которое приобрело популярность как "ветка поцелуев": люди, которые попали под нее, могут поцеловаться.

Как сообщалось, в результате схода лавины на горе Тоск, что в северо-западной Словении, погибли трое хорватских альпинистов.

В австрийских Альпах в конце августа погиб альпинист из Чехии.