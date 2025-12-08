Чому влада Болгарії захиталася в часи переходу країни на євро і чого очікувати Україні

Напередодні новорічних свят у Болгарії розпочалися протести, які мають потенціал повалити уряд Росена Желязкова і відправити країну на восьмі дострокові вибори за останні п’ять років.

Ці протести здатні дискредитувати головне євроінтеграційне досягнення нинішнього уряду – перехід на євро вже з початку 2026 року. А це своєю чергою дає вагомі аргументи "друзям Путіна", пропаганда яких останніми тижнями суттєво посилилася.

Про нове загострення у Болгарії читайте в статті експерта Ради зовнішньої політики "Українська призма" Володимира-Назарія Гавріша Криза за крок до євро: чому Болгарію охопили протести та які наслідки це може мати. Далі – стислий її виклад.

Останні парламентські вибори у Болгарії пройшли у жовтні минулого року. На перший погляд – зовсім недавно, проте для Болгарії рік без дострокових виборів є неабияким досягненням.

Одна з причин, чому нинішній уряд протримався так довго – Болгарія вийшла на фінальний відрізок шляху до єврозони.

Попри опір проросійської опозиції, вже цього літа відбулись усі необхідні процедури в межах ЄС, які закріпили цей курс держави та призначили 1 січня 2026 року як дату введення євро як нової національної валюти Болгарії. В цей період євроатлантична опозиція в обличчі блоку "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" (ПП-ДБ) пообіцяла активно не заважати діяльності урядової коаліції, щоб не саботувати процес євроінтеграції.

Але невдоволення новою коаліцією поступово зростало. Тим більше – це невдоволення має конкретне обличчя.

Йдеться про підсанкційного олігарха та очільника партії "ДПС" Деляна Пеєвського. Формально його партія не входить до владної коаліції (в тому числі – через іміджеві питання).

Проте саме вона дає коаліції необхідні голоси, тож у суспільстві за "ДПС" закріпилася репутація фактичного контролера діяльності уряду.

На тлі затвердження непопулярного бюджету в першому читанні в суспільстві піднялось обурення, яке на пленарних засіданнях очолили лідери опозиційного євроатлантичного блоку "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія".

Внаслідок протестів очільник найбільшої партії парламенту "ГЕРБ" Бойко Борисов поставив ультиматум своїм коаліційним партнерам: або вони разом відкликають старий та складають новий бюджет, або Болгарія іде на дострокові вибори.

Як і можна було очікувати, парламент відмовився від планів голосувати за бюджет у другому читанні.

Натомість очільник "ГЕРБ" обіцяє новий бюджет до Нового року, а міністр фінансів заявила про досягнення згоди, за якою більшість вимог протестів буде відображена в новому проєкті бюджету, включаючи скасування збільшення податків та соцвнеску.

Наразі "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" намагається організувати й третю хвилю протестів, які заплановані на 10 грудня, під гаслом "Уряд у відставку".

Тим часом уряд мусить у надзвичайно короткі строки підготувати та подати до комітетів та парламенту бюджет.

Євроатлантичні опозиціонери намагаються трансформувати універсально популярну політичну проблему бюджету на більш конкретну партійну проблему повалення моделі влади Бойко Борисова та підсанкційного олігарха Деляна Пеєвського.

Якщо їм вдасться втримати громадський запал та продовжувати організацію масових мітингів, то на додачу до виборів президента у 2026 році болгари обиратимуть і новий парламент.

Україні така дестабілізація чорноморського партнера віщує лише проблеми.

Докладніше – в матеріалі Володимира-Назарія Гавріша Криза за крок до євро: чому Болгарію охопили протести та які наслідки це може мати.