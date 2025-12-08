Почему власти Болгарии зашатались во время перехода страны на евро и чего ожидать Украине

Накануне новогодних праздников в Болгарии начались протесты, которые могут привести к падению правительства Росена Желязкова и отправке страны на восьмые досрочные выборы за последние пять лет.

Эти протесты способны дискредитировать главное евроинтеграционное достижение нынешнего правительства – переход на евро уже с начала 2026 года. А это, в свою очередь, дает весомые аргументы "друзьям Путина", пропаганда которых в последние недели существенно усилилась.

О новом обострении в Болгарии читайте в статье эксперта Совета внешней политики "Украинская призма" Владимира-Назария Гавриша Кризис в шаге от евро: почему Болгарию охватили протесты и какие последствия это может иметь. Далее – краткое изложение.

Последние парламентские выборы в Болгарии прошли в октябре прошлого года. На первый взгляд – совсем недавно, однако для Болгарии год без досрочных выборов является значительным достижением.

Одна из причин, почему нынешнее правительство продержалось так долго – Болгария вышла на финальный отрезок пути к еврозоне.

Несмотря на сопротивление пророссийской оппозиции, уже этим летом были проведены все необходимые процедуры в рамках ЕС, которые закрепили этот курс государства и назначили 1 января 2026 года датой введения евро в качестве новой национальной валюты Болгарии. В этот период евроатлантическая оппозиция в лице блока "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария" (ПП-ДБ) пообещала активно не мешать деятельности правительственной коалиции, чтобы не саботировать процесс евроинтеграции.

Но недовольство новой коалицией постепенно росло. Тем более – это недовольство имеет конкретное лицо.

Речь идет о подсанкционном олигархе и главе партии "ДПС" Деляне Пеевском. Формально его партия не входит в правящую коалицию (в том числе – из-за имиджевых вопросов).

Однако именно она дает коалиции необходимые голоса, поэтому в обществе за "ДПС" закрепилась репутация фактического контролера деятельности правительства.

На фоне утверждения непопулярного бюджета в первом чтении в обществе поднялось возмущение, которое на пленарных заседаниях возглавили лидеры оппозиционного евроатлантического блока "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария".

В результате протестов лидер крупнейшей партии парламента "ГЕРБ" Борис Бойко поставил ультиматум своим коалиционным партнерам: либо они вместе отзывают старый и составляют новый бюджет, либо Болгария идет на досрочные выборы.

Как и следовало ожидать, парламент отказался от планов голосовать за бюджет во втором чтении.

Вместо этого лидер "ГЕРБ" обещает новый бюджет до Нового года, а министр финансов заявила о достижении соглашения, по которому большинство требований протестующих будет отражено в новом проекте бюджета, включая отмену повышения налогов и социальных взносов.

Сейчас "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария" пытается организовать и третью волну протестов, которые запланированы на 10 декабря, под лозунгом "Правительство в отставку".

Тем временем правительство должно в чрезвычайно короткие сроки подготовить и подать в комитеты и парламент бюджет.

Евроатлантические оппозиционеры пытаются трансформировать универсально популярную политическую проблему бюджета в более конкретную партийную проблему свержения модели власти Бойко Борисова и подсанкционного олигарха Деляна Пеевского.

Если им удастся удержать общественный пыл и продолжить организацию массовых митингов, то в дополнение к выборам президента в 2026 году болгары будут выбирать и новый парламент.

Украине такая дестабилизация черноморского партнера сулит только проблемы.

Подробнее – в материале Владимира-Назария Гавриша Кризис в шаге от евро: почему Болгарию охватили протесты и какие последствия это может иметь.