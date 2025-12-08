У Нідерландах домовлятимуться про формування уряду меншості після виборів

Переговори про формування уряду в Нідерландах після виборів наприкінці жовтня вирішили почати три центристські та правоцентристські партії, включно з переможцями виборів D66ю

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як сказав у понеділок відповідальний за коаліційні переговори Сібранд Бума, уряд спробують сформувати D66, консервативні християнські демократи (CDA) та Народна партія за свободу і демократію (VVD).

Три партії разом мають 66 місць у нижній палаті парламенту Нідерландів, яка налічує 150 місць, тому такій коаліції доведеться шукати ситуативну підтримку для ухвалення рішень.

Водночас переговірник не виключив, що в майбутньому до переговорів долучиться ще одна партія, що дозволить створити коаліцію парламентської більшості.

"Наступний етап має на меті... подальше вивчення можливостей забезпечення широкої підтримки. Ця широка підтримка може бути знайдена як у випадковій, так і в структурній формі в уряді меншості з угодами, але також і в уряді більшості. Цей варіант також залишається на столі", – сказав Бума.

Нагадаємо, переможцем виборів у Нідерландах офіційно оголосили ліберальну D66.

Швидко домовитися про коаліцію на чолі з лібералами не вдалося.

