В Нидерландах будут договариваться о правительстве меньшинства после выборов

Переговоры о формировании правительства в Нидерландах после выборов в конце октября решили начать три центристские и правоцентристские партии, включая победителей выборов D66ю

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как сказал в понедельник ответственный за коалиционные переговоры Сибранд Бума, правительство попытаются сформировать D66, консервативные христианские демократы (CDA) и Народная партия за свободу и демократию (VVD).

Три партии вместе имеют 66 мест в нижней палате парламента Нидерландов, которая насчитывает 150 мест, поэтому такой коалиции придется искать ситуативную поддержку для принятия решений.

В то же время переговорщик не исключил, что в будущем к переговорам присоединится еще одна партия, что позволит создать коалицию парламентского большинства.

"Следующий этап имеет целью... дальнейшее изучение возможностей обеспечения широкой поддержки. Эта широкая поддержка может быть найдена как в случайной, так и в структурной форме в правительстве меньшинства с соглашениями, но также и в правительстве большинства. Этот вариант также остается на столе", – сказал Бума.

Напомним, победителем выборов в Нидерландах официально объявили либеральную D66.

Быстро договориться о коалиции во главе с либералами не удалось.

Подробно на эту тему – в статье За Украину в НАТО и ЕС: как выборы в Нидерландах принесли сенсацию и кто возглавит правительство.