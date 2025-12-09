Чому США самі стають загрозою для Європи і до чого тут Україна

20 листопада Ukraine Facility Platform (UAFP) провела у Львові зустріч провідних європейських експертів для обговорення спільної стратегії оборони і безпеки України та Європи.

Учасники дискусії створили Стратегічну консультативну Групу Україна-ЄС, яка просуватиме створення нової європейської архітектури безпеки, узгодженої з цілями НАТО, заснованої на спроможностях України та зосередженої на практичних рішеннях.

Про нову основу безпеки Європи та концепцію спільних дій з Україною читайте в колонці члена Координаційної Ради Ukraine Facility Platform, посла Королівства Нідерланди в Україні (2013-2017) Кейса Кломпенхаувера Новий план дій для Європи: що має врахувати ЄС для посилення допомоги Україні. Далі – стислий її виклад.

Автор колонки констатує, що післявоєнний ліберальний міжнародний порядок зазнає ерозії і повертається до хижої системи попередніх століть, що передвіщає множення конфліктів.

"При цьому баланс сил змістився не на користь Європи. Її економічна база ослабла. Населення старіє. Альянс із США під тиском, а сама Європа не здатна гарантувати мир – навіть у партнерстві зі Сполученими Штатами", – наголошує Кейс Кломпенхаувер.

За його словами, Європа має терміново переглянути стратегічну позицію, щоб не бути поглинутою геополітичними реаліями.

Колишній посол Нідерландів в Україні підкреслює, що єдність дипломатичних зусиль Європи та України й надалі буде критично важливою, щоб стримувати схильність адміністрації президента США Дональда Трампа робити передчасні поступки Росії й плекати нереалістичні очікування щодо поведінки Москви.

"Тож стосунки України та Європи вже набули екзистенційного характеру", – пише автор колонки.

На його думку, настав час зробити ці відносини сталими, заповнити прогалини й використати можливості.

Член Координаційної Ради Ukraine Facility Platform тактичною метою Європи називає здатність підтримувати інтенсивну війну протягом тривалого часу.

Автор колонки наголошує на проблемі фрагментації зусиль окремих країн, що призводить до неефективності. Для вирішення проблеми, на його переконання, Європі слід зміцнити політичну єдність і створити інституційні механізми, які її втілять.

"Несприятливий контекст вимагає узгоджених спільних дій. Опорою для цього може стати мережа оборонних договорів. Україна має стати частиною цього процесу", – пише Кейс Кломпенхаувер.

За його словами, основою створення нової архітектури безпеки Європи має стати комплекс домовленостей між Великою Британією, Францією, Німеччиною та Польщею, а розгортання британських і французьких ядерних сил у Європі має бути полегшене.

Крім того, автор наголошує також на необхідності фундаментальної реформи військової командної структури НАТО, яка відобразить зростання європейської відповідальності.

Колишній посол Нідерландів пише, що Європа повинна разом з Україною працювати над спільною стратегією, яка охоплюватиме дипломатичні, військові, промислові та технологічні цілі.

"Україна може допомогти Європі прискорити інноваційний цикл, налагодити масове виробництво озброєнь за менших витрат", – підкреслює Кломпенхаувер.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила стратегію перетворення України на "сталевого дикобраза": подальше формування в Україні потужної військової сили, здатної зробити російську агресію настільки дорогою, щоб загнати Москву у стратегічний глухий кут.

Щоб наблизитися до досягнення цієї мети, Україна гостро потребує двосторонньої підтримки у виробництві та розгортанні потужних засобів глибокого ураження у достатній кількості – для досягнення військово-стратегічного ефекту щодо Росії.

"Підтримка оборони довгого сухопутного фронту повинна тривати: артилерія, снаряди, мінні засоби, дрони та технології протидії дронам (кінетичні, радіоелектронні, лазерні)", – підкреслює автор.

Докладніше – в колонці Кейса Кломпенхаувера Новий план дій для Європи: що має врахувати ЄС для посилення допомоги Україні.