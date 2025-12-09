Почему США сами становятся угрозой для Европы и при чем здесь Украина

20 ноября Ukraine Facility Platform (UAFP) провела во Львове встречу ведущих европейских экспертов для обсуждения совместной стратегии обороны и безопасности Украины и Европы.

Участники дискуссии создали Стратегическую консультативную группу Украина-ЕС, которая будет продвигать создание новой европейской архитектуры безопасности, согласованной с целями НАТО, основанной на возможностях Украины и сосредоточенной на практических решениях.

О новой основе безопасности Европы и концепции совместных действий с Украиной читайте в колонке члена Координационного совета Ukraine Facility Platform, посла Королевства Нидерланды в Украине (2013-2017) Кейса Кломпенхаувера Новый план действий для Европы: что должен учесть ЕС для усиления помощи Украине. Далее – краткое изложение.

Автор колонки констатирует, что послевоенный либеральный международный порядок подвергается эрозии и возвращается к хищной системе предыдущих веков, что предвещает умножение конфликтов.

"При этом баланс сил сместился не в пользу Европы. Ее экономическая база ослабла. Население стареет. Альянс с США под давлением, а сама Европа не способна гарантировать мир – даже в партнерстве с Соединенными Штатами", – отмечает Кейс Кломпенхаувер.

По его словам, Европа должна срочно пересмотреть стратегическую позицию, чтобы не быть поглощенной геополитическими реалиями.

Бывший посол Нидерландов в Украине подчеркивает, что единство дипломатических усилий Европы и Украины и в дальнейшем будет критически важным, чтобы сдерживать склонность администрации президента США Дональда Трампа делать преждевременные уступки России и лелеять нереалистичные ожидания относительно поведения Москвы.

"Поэтому отношения Украины и Европы уже приобрели экзистенциальный характер", – пишет автор колонки.

По его мнению, пришло время сделать эти отношения устойчивыми, восполнить пробелы и использовать возможности.

Член Координационного совета Ukraine Facility Platform тактической целью Европы называет способность поддерживать интенсивную войну в течение длительного времени.

Автор колонки подчеркивает проблему фрагментации усилий отдельных стран, что приводит к неэффективности. Для решения проблемы, по его убеждению, Европе следует укрепить политическое единство и создать институциональные механизмы, которые его воплотят.

"Неблагоприятный контекст требует согласованных совместных действий. Опорой для этого может стать сеть оборонных договоров. Украина должна стать частью этого процесса", – пишет Кейс Кломпенхаувер.

По его словам, основой создания новой архитектуры безопасности Европы должен стать комплекс договоренностей между Великобританией, Францией, Германией и Польшей, а развертывание британских и французских ядерных сил в Европе должно быть облегчено.

Кроме того, автор также подчеркивает необходимость фундаментальной реформы военной командной структуры НАТО, которая отразит рост европейской ответственности.

Бывший посол Нидерландов пишет, что Европа должна вместе с Украиной работать над общей стратегией, которая будет охватывать дипломатические, военные, промышленные и технологические цели.

"Украина может помочь Европе ускорить инновационный цикл, наладить массовое производство вооружений с меньшими затратами", – подчеркивает Кломпенхаувер.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила стратегию превращения Украины в "стального дикобраза": дальнейшее формирование в Украине мощной военной силы, способной сделать российскую агрессию настолько дорогой, чтобы загнать Москву в стратегический тупик.

Чтобы приблизиться к достижению этой цели, Украина остро нуждается в двусторонней поддержке в производстве и развертывании мощных средств глубокого поражения в достаточном количестве – для достижения военно-стратегического эффекта в отношении России.

"Поддержка обороны длинного сухопутного фронта должна продолжаться: артиллерия, снаряды, минные средства, дроны и технологии противодействия дронам (кинетические, радиоэлектронные, лазерные), – подчеркивает автор.

Подробнее – в колонке Кейса Кломпенхаувера Новый план действий для Европы: что должен учесть ЕС для усиления помощи Украине.