Трамп критикує ЄС за штраф Маскового Х: "Європа йде в поганому напрямку"

Американський президент Дональд Трамп розкритикував рішення Європейської комісії оштрафувати соціальну мережу Ілона Маска X на 120 млн євро.

Про це він сказав під час пресконференції у Білому домі, цитує "Європейська правда".

На його думку, Європа рухається в неправильному напрямку, а таке рішення Єврокомісії було досить дивним.

"Це неприємно. Ілон не дзвонив мені, щоб попросити допомоги в цьому питанні. Я не думаю, що це правильно", – сказав він.

Трамп також висловив здивування тим, як Європейська комісія могла вжити таких заходів.

"Я поговорю про це пізніше. Я отримаю повний звіт про це", – зазначив він.

Після цього американський президент заявив, що "Європа має бути дуже обережною".

"Вони роблять багато речей. Ми хочемо, щоб Європа залишалася Європою. Європа йде в поганому напрямку. Це дуже погано. Дуже погано для людей. Ми не хочемо, щоб Європа так сильно змінювалася. Вони рухаються в дуже поганому напрямку", – додав Трамп.

Нагадаємо, регуляторні органи Євросоюзу минулого тижня оштрафували Х на 120 млн євро за порушення правил ЄС щодо онлайн-контенту.

Порушення включають оманливий дизайн "синьої галочки", відсутність прозорості рекламного репозиторію (сховища) та ненадання дослідникам доступу до публічних даних.

Після цього Маск закликав ліквідувати Євросоюз. Реагуючи на цей допис, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський порадив Маску полетіти на Марс.