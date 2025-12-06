Ілон Маск закликає "ліквідувати" ЄС, який оштрафував його X

Американський мільярдер Ілон Маск відреагував на штраф його соцмережі X Європейською комісією критикою ЄС і закликом його ліквідувати.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на X.

"ЄС слід ліквідувати, а суверенітет повернути окремим країнам, щоб уряди могли краще представляти інтереси своїх громадян", – написав Маск у своїй соцмережі.

Регуляторні органи Євросоюзу у пʼятницю оштрафували Х на 120 мільйонів євро за порушення правил ЄС щодо онлайн-контенту.

Порушення включають оманливий дизайн "синьої галочки", відсутність прозорості рекламного репозиторію (сховища) та ненадання дослідникам доступу до публічних даних.

Це рішення різко розкритикували топпосадовці США, прирівнявши дії Єврокомісії до "цензури".

Це не перший випадок, коли Ілон Маск і Євросоюз заочно сперечаються. Раніше мільярдер уже висував претензії до "недемократичного" характеру обрання голови Єврокомісії.