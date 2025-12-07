Сікорський порадив Маску відлетіти на Марс після заклику "ліквідувати" ЄС

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський порадив полетіти на Марс американському мільярдеру Ілону Маску, який раніше закликав "ліквідувати" ЄС, обурюючись штрафом своїй платформі Х.

Про це Сікорський написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

У своєму дописі в Х Маск запитав: "Скільки часу залишилося до зникнення ЄС?".

Також до свого допису він додав підпис: "Ліквідувати ЄС".

У відповідь на це Сікорський написав: "Лети на Марс. Там немає цензури на нацистські вітання".

В окремому дописі польський міністр також звернув увагу, що заклик Маска "ліквідувати" ЄС підтримав заступник голови Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв.

"Якщо хтось ще мав сумніви, кому служить вся ця антиєвропейська балаканина про суверенітет. Тим, хто хоче заробляти на поширенні ненависті, і тим, хто хоче підкорити Європу", – написав він.

Регуляторні органи Євросоюзу у пʼятницю оштрафували Х на 120 мільйонів євро за порушення правил ЄС щодо онлайн-контенту.

Порушення включають оманливий дизайн "синьої галочки", відсутність прозорості рекламного репозиторію (сховища) та ненадання дослідникам доступу до публічних даних.

Це рішення різко розкритикували топпосадовці США, прирівнявши дії Єврокомісії до "цензури".

Це не перший випадок, коли Ілон Маск і Євросоюз заочно сперечаються. Раніше мільярдер уже висував претензії до "недемократичного" характеру обрання голови Єврокомісії.