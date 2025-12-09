Мерц вважає, що частини стратегії нацбезпеки США продиктовані ідеологією

Німецький канцлер Фрідріх Мерц вважає, що нова стратегія національної безпеки США, оприлюднена минулого тижня, в якій висловлюється жаль з приводу занепаду демократії та свободи слова в Європі, частково обумовлена ідеологією.

Про це заявив у Берліні заступник речника німецького уряду Себастіан Хілле, його цитує dpa, повідомляє "Європейська правда".

Хоча Берлін погоджується з багатьма аспектами, викладеними в програмному документі, і продовжує розглядати США як партнера, адміністрація Мерца відкидає звинувачення на адресу Європейського Союзу, які, на її думку, є скоріше ідеологічними, ніж стратегічними, вказав речник.

Нова стратегія національної безпеки США, опублікована адміністрацією Трампа минулого четверга, стверджує, що Європа стикається з "цивілізаційним знищенням" і малює похмуру картину свободи слова на континенті, хоча більше не вказує її як пряму загрозу.

Хоча в документі визначено, що припинення війни в Україні є ключовим інтересом США, він містить мало критичних зауважень щодо Росії.

Хілле зазначив, що Мерц не поділяє думки, що Росію більше не слід вважати загрозою, і наголосив, що Німеччина залишається солідарною зі своїми європейськими партнерами в оцінці, що "Росія є найбільшою загрозою стабільності, миру та свободи в Європі".

У Стратегії нацбезпеки США підкреслюють, що політика США щодо Європи повинна зосередитися на поверненні до стратегічної стабільності у відносинах з Росією, наданні Європі більшої відповідальності за власну оборону та запобіганні подальшому розширенню НАТО.

У Європі з критикою відреагували на зміст документа. Зокрема, у Єврокомісії зазначили, що ЄС цінує трансатлантичні відносини, але рішення щодо ЄС ухвалюватиме сам ЄС.

