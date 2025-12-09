Мерц считает, что части стратегии нацбезопасности США продиктованы идеологией

Немецкий канцлер Фридрих Мерц считает, что новая стратегия национальной безопасности США, обнародованная на прошлой неделе, в которой выражается сожаление по поводу упадка демократии и свободы слова в Европе, частично обусловлена идеологией.

Об этом заявил в Берлине заместитель спикера немецкого правительства Себастьян Хилле, его цитирует dpa, сообщает "Европейская правда".

Хотя Берлин соглашается со многими аспектами, изложенными в программном документе, и продолжает рассматривать США как партнера, администрация Мерца отвергает обвинения в адрес Европейского Союза, которые, по ее мнению, являются скорее идеологическими, чем стратегическими, указал спикер.

Новая стратегия национальной безопасности США, опубликованная администрацией Трампа в прошлый четверг, утверждает, что Европа сталкивается с "цивилизационным уничтожением" и рисует мрачную картину свободы слова на континенте, хотя больше не указывает ее как прямую угрозу.

Хотя в документе определено, что прекращение войны в Украине является ключевым интересом США, он содержит мало критических замечаний в отношении России.

Хилле отметил, что Мерц не разделяет мнение, что Россию больше не следует считать угрозой, и подчеркнул, что Германия остается солидарной со своими европейскими партнерами в оценке, что "Россия является самой большой угрозой стабильности, мира и свободы в Европе".

В Стратегии нацбезопасности США подчеркивают, что политика США в отношении Европы должна сосредоточиться на возвращении к стратегической стабильности в отношениях с Россией, предоставлении Европе большей ответственности за собственную оборону и предотвращении дальнейшего расширения НАТО.

В Европе с критикой отреагировали на содержание документа. В частности, в Еврокомиссии отметили, что ЕС ценит трансатлантические отношения, но решения по ЕС будет принимать сам ЕС.

